Çizmeleriyle kurabiye dolu rafların üzerinde dolaştı. Fırında skandal görüntüler

Kaynak: DHA
Çizmeleriyle kurabiye dolu rafların üzerinde dolaştı. Fırında skandal görüntüler
Düzce’de bir fırında çalışan tezgahtar, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle gezdi. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabından paylaşınca tepkiler arka arkaya geldi.

Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bulunan bir fırında tezgahtar olarak çalışan bir kadın, pişmeye gidecek olan ve üzerleri açıkta bulunan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle gezdi.

Kadın, kurabiyelerin üzeri açıkken çizmeleriyle gezdiği o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videonun üzerine ise ‘Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama’ yazdı.

Çizmeyle kurabiyelerin üzerinde yapılan bu hareket insanların sağlığını tehdit ederken sosyal medya kullanıcıları bu anlara tepki gösterdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattığını duyurdu.

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