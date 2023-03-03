﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi

NBA’de normal sezon maçında Golden State Warriors, kendi evinde Los Angeles Clippers‘ı konuk etti.

Karşılaşmayı ikinci yarıda koparan Warriors, sahadan 115-91 ile galip ayrıldı ve 65. maçında 33. kez kazandı.

Clippers ise 63. maçında 30. yenilgisini yaşadı.

Warriors’ta Stephen Curry’nin yokluğunda Jordan Poole 34 sayıyla ön plana çıktı. Klay Thompson 19 sayı ve 11 ribauntla mücadele ederken ,Jonathan Kuminga 19 sayı, 7 ribaunt üretti.

Clippers’ta Westbrook’un oynadığı 4. maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Kawhi Leonard 21 sayıyla mücadele ederken Eric Gordon 16 sayı attı.