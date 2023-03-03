3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi

Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi

Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'i 115-91 mağlup etti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:12
Takip Et

Clippers Warriors karşısında bozguna uğradı

Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
+
Aa
-

NBA’de normal sezon maçında Golden State Warriors, kendi evinde Los Angeles Clippers‘ı konuk etti.

Karşılaşmayı ikinci yarıda koparan Warriors, sahadan 115-91 ile galip ayrıldı ve 65. maçında 33. kez kazandı. 
Clippers ise 63. maçında 30. yenilgisini yaşadı.

Warriors’ta Stephen Curry’nin yokluğunda Jordan Poole 34 sayıyla ön plana çıktı. Klay Thompson 19 sayı ve 11 ribauntla mücadele ederken ,Jonathan Kuminga 19 sayı, 7 ribaunt üretti. 

Clippers’ta Westbrook’un oynadığı 4. maçta da galibiyet yüzü göremedi.
Kawhi Leonard 21 sayıyla mücadele ederken Eric Gordon 16 sayı attı. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
2
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
3
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
4
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
6
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
7
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.