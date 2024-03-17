CNN Türk tacizci doktora Pakistanlı diyemedi

Kaynak: Haber Merkezi
CNN Türk tacizci doktora Pakistanlı diyemedi
CNN Türk televizyonunun, tacizci Pakistanlı doktoru ülkesinin adına vermeden haber yapması sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de görev yaparken hastalarına tacizden Tunceli'ye atanan ve 2023 yılında da aynı suçu işleyip tutuklanan Pakistanlı doktorun haberi, CNN Türk televizyonunda ülkesinin adı zikredilmeden verildi. CNN Türk'ün habere yaklaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastası ve hastane personeline cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Pakistan uyruklu doktor İsmail H., beraat ettikten sonra aynı hastanede yeniden göreve başladı. Bu duruma tepki gösteren ilçe halkı, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri eylem yaptı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde 2008 yılında aile sağlığı merkezinde görev yapan Pakistan uyruklu doktor İsmail H. (53) hakkında muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 37 kişi imza atıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçeyle şikayette bulundu. Yürütülen idari soruşturmada, İsmail H.'ye, "hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" suçundan maaştan para kesme cezası verildi.

TUNCELİ'DE DE TACİZLE SUÇLANDI

2009'da Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edilen İsmail H., hastaların taciz şikayeti üzerine Hozat ilçesine görevlendirildi. Hozat'ta da kadın hastaların aynı nedenle şikayette bulunduğu İsmail H., iki kez hasta yakınları tarafından dövülünce il merkezine alındı, ardından Pertek ilçesine görevlendirildi.

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TUTUKLANDI

Pertek 70'nci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimiyken İsmail H., 16 Şubat 2022'de, bir kadın hastasına tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Hastanenin bir kadın personeli de aynı durumla karşılaştığını ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İsmail H., 2 gün sonra tutuklandı.

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