Ünlü dişçide büyük skandal! İş insanının 19 yaşındaki kızına önce uyuşturucu iğne vurdu sonra...

Düzenleme: Kaynak: Yeni Asır
Ünlü dişçide büyük skandal! İş insanının 19 yaşındaki kızına önce uyuşturucu iğne vurdu sonra...
İzmirli iş insanı Hasan T.’ın 19 yaşındaki kızı A.T., tedavi için gittiği diş hekimi T.G.’nin odasında tacize uğradığını iddia etti. Aile diş hekiminden şikayetçi olurken, hekim önümüzdeki günlerde cinsel taciz suçlaması ile hakim karşısına çıkacak.

Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir’de yaşanan skandal olayı şöyle gelişti: İş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T., tedavi için gittiği diş hekimi T.G.'nin odasında cinsel tacize uğradığını iddia etti.

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Genç kızın ailesi olayı öğrenince hekimin muayenesine gidip hesap sordu. Ancak bu sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü.

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Aile diş hekiminden şikayetçi olurken, diş hekimi T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

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Baba Hasan T., kızının yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, ‘ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok’ diye yanıt verince kendimi tutamadım.”

Diş hekimi T.G.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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