CNN’den Rusya iddiası. Suikast engellendi

Kaynak: AA
CNN’den Rusya iddiası. Suikast engellendi

ABD’li yayın kuruluşu CNN, Rusya ile ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, ABD’li ve Alman istihbarat güçleri Rusya’nın suikast planını bozdu. Rusların, Alman silah şirketi Rheinmetall'in üst düzey yöneticisine suikast yapmayı planladığı öğrenildi.

Amerikan istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi.

CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

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