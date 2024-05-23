Çoban Ender'in hayali futbolcu olmak

Kaynak: İHA
Çoban Ender'in hayali futbolcu olmak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Ender Sağım, okulda, dağda, yaylada çobanlık yaparken sürekli olarak antrenman yapıyor. Hayali profesyonel futbolcu olmak olan Ender, yeteneğinin keşfedilmesini bekliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Ender Sağım, hayalini gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam ediyor. Okulda, dağda, yaylada çobanlık yaparken bile futbol antrenmanlarına zaman ayıran Ender, profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor.

Ender'in yeteneği, çevresindeki insanların dikkatini çekiyor. Arkadaşları ve ailesi, onun futboldaki yeteneğini sürekli olarak gözlemliyor ve destek veriyor. Ender, her fırsatta top koşturarak kendini geliştirmeye çalışıyor ve profesyonel liglerde oynamak için büyük bir istekle çalışmalarını sürdürüyor.

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