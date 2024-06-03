Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait

Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait
Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Aydıncık ilçesinde en az 30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen ve bir çobanın kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkartılan Gilindire Mağarası turizme hizmet ederken, ilk etapta 100 bin ziyaretçi bekleniyor.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 1

Mersin-Antalya D-400 karayoluna 1,5 kilometre mesafede Aydıncık ilçesi sınırlarında Sancak Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alan Gilindire Mağarası, içerisinde bulunan buz sarkıtları başta olmak üzere doğal yapısı ile dikkat çekiyor.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 2

Yatay olarak doğal oluşan mağaranın içinde devasa boyutlarda her türden damlataş oluşumların yer alması dikkat çekerken, 'Aynalı' ismi verilen göl ise ayrı bir izleme keyfi veriyor.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 3

Yapılan incelemeler sonrası mağarada bulunan sarkıt, dikit gibi oluşumların tarih boyunca su altında kaldığından atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştığı tespit edildi.

Su altında kalan oluşumların, küresel iklim değişikliği öncesinde oluştuğu, bünyelerinde önceki buzul çağına ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu belirlenmişti.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 4

Yerbilimciler tarafından eşsiz olarak kabul edilen mağara “Gilindire Mağarası Tabiat Anıtı” adıyla tescil edilmişti.

1999 yılında bir çobanın kirpi yakalamaya çalışırken tesadüfen bulduğu Gilindire Mağarası, 2013 yılında turizme kazandırıldı. Mağara denizden 45 metre yüksek yamaçta, 46 metre derinliğe inildiğinde ise deniz seviyesinin 1 metre altında kaldığı da tespit edilmişti.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 5

Gilindere mağarasının bir doğa harikası olduğunu ifade eden Vali Hamza Pehlivan, "Gerçekten her geleni etkileyen bir yapısı var. Biz de burada son dönemde yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Çevre düzenlemesi, taşların oyulması ile yeni bir kapı oluşturulması basamakları ve aydınlatma çalışmalarını yaptık. Şuan itibariyle yenilenmiş haliyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretinde açıldı" diye konuştu.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 6

Vali Pehlivan, mağaranın 2013 yılında “Gilindire Mağarası Tabiat Anıtı” adıyla tescil edildiğini anımsattı.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 7

Mağaranın keşfedilişini da anlatan Pehlivan, "1999 yılında bu bölgede çobanlık yapan birinin dikkatini çeken kirpiyi takip etmesiyle bu mağarayı keşfediyor. 1999 yılında keşfediliyor ancak burada insanoğlunun izleri 10-11 bin yıl kadar önceye dayanıyor. Mağaranın oluşum ise kimine göre 30 milyon kimi araştırmacılar göre ise 40-50 milyon yıl öncesine gidiyor. Hatta o dönemlerle ilgili değerlendirmeler yapılırken buzul çağında hidrolojik hareketlenmenin olduğu o dönemde Akdeniz'in önce yükseldiği daha sonra da çekildiği, çekilmesiyle birlikte burada bu boşluğun ortaya çıktığı, zaman içerisinde sarkıt ve dikitlerin oluştuğu ifade ediliyor" dedi.

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Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait 8

En önemli özelliğin mağaranın içindeki göl olduğuna değinen Pehlivan, "Göl mağaranın dip kısmında bulunuyor. Derinliği 47 metreye kadar ulaşıyor. Kayalardaki kırıklardan denizden de belirli bir ölçüde sızıntı olmakla birlikte ağırlıklı olarak yağmur sularının süzülüp birikmesiyle oluşmuş. Göl kısmen sodalı bir tatlı su hüviyetine sahip. Gerçekten bu mağaraya ayrı bir değer katan, daha cazip hale getiren yönlerinden birisi. Her mağarada bunu göremezsiniz. İçinde bu aynalı gölünde oluşu ayrı bir boyut katıyor. Giriş kapısından gölün kenarına kadar 400 metre, toplamda da 351 basamakla iniyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Pehlivan, ilk etapta 100 bin ziyaretçi beklediklerini, daha sonra bu sayının çok artacağını düşündüklerini vurguladı.

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