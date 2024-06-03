Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait

En önemli özelliğin mağaranın içindeki göl olduğuna değinen Pehlivan, "Göl mağaranın dip kısmında bulunuyor. Derinliği 47 metreye kadar ulaşıyor. Kayalardaki kırıklardan denizden de belirli bir ölçüde sızıntı olmakla birlikte ağırlıklı olarak yağmur sularının süzülüp birikmesiyle oluşmuş. Göl kısmen sodalı bir tatlı su hüviyetine sahip. Gerçekten bu mağaraya ayrı bir değer katan, daha cazip hale getiren yönlerinden birisi. Her mağarada bunu göremezsiniz. İçinde bu aynalı gölünde oluşu ayrı bir boyut katıyor. Giriş kapısından gölün kenarına kadar 400 metre, toplamda da 351 basamakla iniyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Pehlivan, ilk etapta 100 bin ziyaretçi beklediklerini, daha sonra bu sayının çok artacağını düşündüklerini vurguladı.