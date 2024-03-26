Coca-Cola Türkiye'ye yeni genel müdür atandı

Kaynak: Ekonomim
Coca-Cola Türkiye'ye yeni genel müdür atandı
Coca-Cola Türkiye'de gerçekleşen üst düzey atama sonucunda genel müdürlük görevine Gaye Narmanlı Sunerli geldi.

Coca-Cola Türkiye'nin genel müdürü değişti ve yeni genel müdür Gaye Narmanlı Sunerli oldu.

Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Sunerli, 2005 yılında Procter&Gamble'a katıldı. Sunerli, şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra Ticari Pazarlama Direktörü, Satış Direktörlüğü, E-Ticaret Dijital & Ticari Pazarlama Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey görevleri yaptı.

2021 yılından beri Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sunerli, 2024 Şubat itibarıyla Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Coca-Cola ailesine 2018 yılında katılan ve 2021 yılından bu yana Coca-Cola Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Başak Karaca ise Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür olarak atanmış oldu.

BİRÇOK ŞİRKETTE ÜST DÜZEY GÖREVLER ALDI

Hızlı tüketim ürünleri alanında 25 yılın üzerinde deneyimi bulunan Karaca, Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme yönetimi ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift anadal lisans eğitimi aldı.

Kariyerine 1995 yılında Procter&Gamble'da başlayan Karaca, şirketin İsviçre operasyonu ve ABD’deki merkezinde yönetim rollerinde çalışmıştı.

2008 yılında Yıldız Holding'e geçerek, üst düzey görevlerle beraber farklı yönetim kurullarında da bulundu.

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