Çocuğa içki içirip istismar etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip cinsel istismarda bulunan 41 yaşındaki market işletmecisi tutuklandı.

Marmaris’in Tepe Mahallesi’nde bulunan Fırat K.’ya ait marketin üst katındaki evde meydana gelen olayda, markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğu istismara maruz kaldı. Fırat K., çocuğu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı.

Kız çocuğuna içki içiren Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, durumu annesine anlattı. Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.