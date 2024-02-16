Çocuğa istismar şüphelisi tarlada ölü bulundu. Cesedinin yanında “Cezaevine girmek istemiyorum” notu çıktı

Kaynak: DHA
Çocuğa istismar şüphelisi tarlada ölü bulundu. Cesedinin yanında “Cezaevine girmek istemiyorum” notu çıktı
Muğla’da çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise, “Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı bir not kağıdı bulundu.

Muğla’nın Dere Mahallesi, Karşıyaka Caddesi'ndeki tarlada hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği tespit edilen kişinin Mehmet Ç. lsimli şahıs olduğu belirlendi.

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Mehmet Ç.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

“ÖLÜMÜNDEN KİMSENİN SORUMLU DEĞİLDİR. CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Milas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan' hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bırakarak intihar ettiği bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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