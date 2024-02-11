Çocuğa karşı cinsel istismardan 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriyeli sapık 9 yaşındaki kızı taciz etti

Bursa’da, çocuğa karşı cinsel istismar suçlarından 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriyeli şahıs ve annesiyle gittiği markette oyuncaklara bakan 9 yaşındaki kız çocuğu A.M.'ye de elle sarkıntılık yaptı.

Suriye uyruklu Muhammed Habbabe (28)'nin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, cezada indirim yapmadığı ortaya çıktı.

OYUNCAK BAKAN ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

Olay, 4 Aralık 2023’te Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. A.M. annesi G.M. ile marketeyken annesi temizlik malzemelerinin olduğu reyonda olduğu sırada A.M. de oyuncakların olduğu reyona bakıyordu. Çocuk raftaki oyuncağa baktığı sırada, arkasından yaklaşan Suriyeli Muhammed Habbabe, A.M.’ye elle sarkıntılıkta bulundu. Marketteki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen olayın ardından, kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKA ÇOCUKLARI DA İSTİSMAR ETMİŞ

‘Çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 3 ayrı suç kaydı bulunan, poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde “Şeytana uydum” ifadelerini kullanan Habbabe tutuklandı. Bursa 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. A.M.’nin annesi G.M. ve taraf avukatları salondaydı. Tutuklu sanık Habbabe, mahkemede tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında önceki ifadelerini kabul etmedi.

"ELİM YANLIŞLIKLA ÇARPTI" DEDİ

Habbabe, “Olay günü markete gitmiştim, çok acelem vardı. Alışveriş yaparken yanlışlıkla elim orada bulunan kıza çarptı. Karakolda avukatım olmadığı için korktum. Farklı ifadede bulundum. Bilerek dokunmadım. Cinsel amaçlı hareket etmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

"KIZIM PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI"

A.M.’nin annesi G.M. ise sanıktan şikayetçi olduğunu, kızının ağlayarak yanına gelip yaşadığı olayı anlattığını söyleyerek, “Kızım ile markete gittim. Kendisi diğer reyona gitti. Bir kişinin kendisine kötü davrandığını söyledi. Ben önce birinin bağırdığını düşündüm. Sonra market görevlilerine güvenlik kameralarını izlemek istediğimi söyledim. Görüntüleri izlediğinde bir adamın kızıma dokunduğunu gördüm” diye konuştu. Olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen, G.M. “Kızım psikolojik destek görüyor ve sürekli ağlıyor” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammed Habbabe’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek. 12 yaşından küçük olan mağdura karşı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadığı açıklandı.