Vatandaşlık verilen Suriyeliler sokak röportajında Türkçe konuşamadı

Kanal Dünya isimli Youtube hesabının İstanbul’da sokakta yaptığı seçim anketi gündem oldu. Yapılan sokak röportajında vatandaşlara yerel seçimlerde İstanbul’da hangi adaya oy verecekleri soruldu. Röportaja katılan 2 kişinin Türkçe konuşamaması ise izleyenlere pes dedirtti. Spikerin kime oy vereceklerini sorduğu şahıslardan biri yarım yamalak şekilde ‘Suriyeliyim. Arapça biliyorum’ dedi. ‘Vatandaşlık var mı?’ sorusuna ise ‘8 yıl önce’ cevabını verdi. Şahısların sorulan hiçbir soruya cevap vermemesi ve Türkçe cümle kuramaması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken 8 yıldır Türkiye’de yaşamasına ve vatandaş yapılmasına rağmen tek kelime Türkçe öğrenemeyen Suriyeliler hakkında, kontrolsüz göç sürecinin özeti yorumları yapıldı.