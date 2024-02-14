Otobüsteki kadını taciz eden yabancı uyruklu şahıs vatandaşlardan meydan dayağı yedi

Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana gelen olayda, İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli bir şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuyu taciz etti. Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şahsı dışarı çıkarırken, vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR SAPIĞI DARP ETTİ

Bu sırada bazı vatandaşlar şahsı darp etti. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.