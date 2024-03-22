Otobüste genç kıza Suriyeli tacizi. Sürekli takip ediyordu

Kaynak: DHA
Otobüste genç kıza Suriyeli tacizi. Sürekli takip ediyordu
Adana'da otobüste önündeki koltukta oturan 24 yaşındaki Burcu A.'yı taciz ettiği öne sürülen 26 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Sevedi, diğer yolcular tarafından dövülüp, polise teslim edildiği bildirildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Burcu A.'nın, “Sürekli takip ediyordu” dediği şüpheli tutuklandığı ifade edildi.

Adana'da yaşanan bir olayda 24 yaşındaki Burcu A., otobüste kendisini takip ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Suriye vatandaşı Hüseyin Sevedi tarafından taciz edildiğini söyledi. Diğer yolcuların müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, şüpheli polise teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan bu olayda, Burcu A.'nın ifadesine göre, Sevedi daha önceden de kendisini takip ettiği ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Yenibaraj Mahallesi'nde gerçekleşti. Üniversite öğrencisi olan Burcu A., işe gitmek üzere evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.

Daha sonra, aynı mahallede yaşayan Sevedi de otobüse bindi ve Burcu A.'nın arkasındaki boş koltuğa oturdu. Ardından Burcu A.'ya fiziksel olarak tacizde bulundu.

Burcu A.'nın tepkisi ve diğer yolcuların müdahalesi sonucu Sevedi darbedildi ve şoför tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sevedi'yi gözaltına aldı.

Burcu A., polis ifadesinde Sevedi'nin kendisini sürekli takip ettiğini ve taciz ettiğini belirtti.

Sevedi ise suçlamaları reddederek, olay günü normal güzergahında seyahat ettiğini ve kimseyi taciz etmediğini savundu.

Polisteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Sevedi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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