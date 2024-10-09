Çocuğa taciz girişimini mahalleli önledi! Polis her yerde bu adamı arıyor

Kaynak: DHA
Çocuğa taciz girişimini mahalleli önledi! Polis her yerde bu adamı arıyor

Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahalleli durumu fark edince kaçtı.

Eşkali belirlenen şüpheli her yerde aranıyor.

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Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi, Ayşenur Zarakolu Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler hemen toprak birikintisine doğru ilerledi. Vatandaşların geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan ilk kontrolünde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen zanlının yakalanması için arama çalışması başlattı.

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