Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı

Ayının kafeye girdiği anlar ve vatandaşların kaçışı sosyal medyada paylaşıldı.

Ayılar dün gece de görüntülenmişti

Dün gece yarısı şehir merkezine inen ayılar cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra birbirinden ayrılan ayılar farklı bölgelerde görüldü. Bu gece de yavru ayılardan birinin Ergenekon Mahallesi’nde bir kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahıs ve oğlu araç üzerine çıkarak kurtuldu

Görüntülerde içeriye giren ayının bir süre sonra dışarı çıktığı ve vatandaşların panik içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Bir şahsın ayının kaçışı sırasında oğlu ile birlikte park halindeki bir araç üzerine çıkarak kurtulduğu anlar da kameraya yansıdı. Ayının neden şehir merkezine indiği ve nereye gittiği bilinmiyor.