Çocuk çocuğu boğarak öldürdü. İstanbul’un Teksası’nda korkunç olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuk çocuğu boğarak öldürdü. İstanbul’un Teksası’nda korkunç olay

Esenyurt’ta 15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu tartışma sonraıs boğarak öldürdü.

İstanbul Esenyurt’ta kavgalar ve ölümlerin sonu gelmiyor. Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında dehşet olay yaşandı.

15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi kavga çıktı.

Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıkarak nefessiz bıraktı.Y.H.Y olay yerinde nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

TESLİM OLDU

Katil e.a. ise olay yerinden kaçtı.g Görenler ihaber üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. E.A. suçunu babasına itiraf ederek polise tesli oldu.

Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

aw259438-01.jpg

aw259438-02.jpg

Son Haberler
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu Gündem
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı Yerel Haberler
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı Gündem
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti Gündem
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti
Hatay'da deprem! Gündem
Hatay'da deprem!
Sinop’ta seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı Yerel Haberler
Sinop’ta seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı
Kadın cesedi zannetti gerçek bambaşka çıktı Dünya
Kadın cesedi zannetti gerçek bambaşka çıktı