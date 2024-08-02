Çocuk çocuğu boğarak öldürdü. İstanbul’un Teksası’nda korkunç olay

İstanbul Esenyurt’ta kavgalar ve ölümlerin sonu gelmiyor. Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında dehşet olay yaşandı.
15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi kavga çıktı.
Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıkarak nefessiz bıraktı.Y.H.Y olay yerinde nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.
TESLİM OLDU
Katil e.a. ise olay yerinden kaçtı.g Görenler ihaber üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. E.A. suçunu babasına itiraf ederek polise tesli oldu.
Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.