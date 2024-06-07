Çocuk istismarcısını yakaladılar

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda çocuğa cinsel istismar suçundan dolayı 3 suç kaydı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. 4 yıl 6 aydır firari durumda olan şahıs JASAT tarafından yakalandı. İzmir Balçova’da kaldığı evde yakalanan şahıs Polis Merkezine teslim edildi. Çocuk istismarcısı şahıs Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.