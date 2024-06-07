Çocuk istismarcısını yakaladılar

Kaynak: İHA
Çocuk istismarcısını yakaladılar

Afyonkarahisar’da çocuk istismarı yapan şahıs İzmir’de Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda çocuğa cinsel istismar suçundan dolayı 3 suç kaydı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. 4 yıl 6 aydır firari durumda olan şahıs JASAT tarafından yakalandı. İzmir Balçova’da kaldığı evde yakalanan şahıs Polis Merkezine teslim edildi. Çocuk istismarcısı şahıs Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

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