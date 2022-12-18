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YouTube CEO'suna çocuk yetiştirirken yapılan hatalar

Youtube CEO'sunun annesi Esther Wojcicki çocuk yetiştirme konusundaki deneyimlerini derledi. Kendi deneyimlerini bir makaleye aktaran Wojcicki yapılan hataları bir bir sıraladı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:47
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Çocuk yetiştirirken yapılan hatalar nelerdir

YouTube CEO'suna çocuk yetiştirirken yapılan hatalar
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Youtube CEO'sunun annesi Esther Wojcicki, "Çocuklarımız için çok şey yapıyoruz. Bu, çocuklarımızın zorluklarla uğraşmak zorunda kalmaması için sürekli olarak engelleri kaldırdığımız “helikopter ebeveynliğin” kökenidir" ifadelerini kullandı.

Wojcicki, genç bir anne olarak izlediği pek çok kural olduğunu belirterek "Ama benim 1 numaram şuydu: Çocuklarınız için, onların kendileri için yapabilecekleri hiçbir şeyi yapmayın. Bu benim kızlarım için işe yaradı. Üçü de büyüdü ve çok başarılı oldu: Susan YouTube’un CEO’su, Janet bir doktor ve Anne, 23andMe’nin kurucu ortağı ve CEO’su. Çocuklarınıza, işleri kendi başlarına yapmaları konusunda ne kadar çok güvenirseniz, o kadar güçlü olurlar. Anahtar, rehberli uygulama ile başlamaktır: “Ben yaparım, yaparız, sen yaparsın” yöntemidir" dedi.

Wojcicki'nin bazı önerileri şöyle:

Bunu her türlü basit, günlük eylemle deneyebilirsiniz:

-Uyanma: Kendi alarmlarını kurmalarını sağlayın.
-Giyinme: Kendi kıyafetlerini seçmelerine izin verin.
-Kahvaltı/öğle/akşam yemeği: Onlara pankek hamurunu karıştırmak, beslenme çantasını temizlemek ve sofrayı kurmak gibi basit görevler verin.
-Sırt çantalarını hazırlama: O gün getirmeleri gereken şeylerin bir listesini gözden geçirmelerini sağlayın.
-Plan yapma: Hafta sonu ya da okul sonrası aktiviteler bulmalarına izin verin.
-Ödevi kontrol etme: %100 doğru olmaması sorun değil. Hatalardan ders çıkarsınlar.

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