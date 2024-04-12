Çocuklar çalıntı arabayla İzmir'e kaçtı

Kaynak: İHA
Çocuklar çalıntı arabayla İzmir'e kaçtı
Balıkesir'de 16 ve 13 yaşındaki çocuklar kaçırdıkları arabayla 180 kilometre yol gittikten sonra İzmir'de yakayı ele veridi.

Balıkesir'de 16 ve 13 yaşlarında iki çocuk, Sındırgı Belediyesi'ne ait bir kamyoneti çalarak yaklaşık 180 kilometre yol yaparak İzmir'e gitmişti.

Ardından polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan çocuklar gözaltına alındı. İzmir'de yapılan çalışmaların ardından, çalıntı araç polis ekipleri tarafından bulundu ve çocuklar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan çocuklardan 13 yaşındaki H.C.S., ailesine teslim edildi. Ancak aracı kullandığı tespit edilen 16 yaşındaki Ö.S.D. çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Belediye yetkilileri, çalınan aracın belediyeye teslim edileceğini belirtti.

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