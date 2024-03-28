Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su sevgilisinden gördüğü şiddeti böyle anlattı: Dayak... Daha çok dayak...

2010'da Murat Kahraman Özalp ile evlenen ve bu evlilikten iki kız çocuğu sahibi olan Garip, 2021'de boşandı.

Ekranlara ara veren Garip, geçen yıl Serkan K. ile ilişki yaşamaya başladı ve şiddet mağduru olduğunu, hukuki süreç başlattığını ifade etti.

Garip, "Şiddet aniden başlamıyor," diyerek durumunu açıkladı.

"Önce güven ve şefkat gösteriliyor, sonra şiddet başlıyor. İyi günlerin hatrına, kötü günlerde de yanınızda olacak umuduyla manipüle ediliyorsunuz. Bu döngüden kurtulmak zor."

Garip, "Bu zorlu süreçten kurtulmayı başardım" diyerek şu sözlerle devam etti:

"Ancak çocuklarım ve benim üzerimizde kalan travmalar yorucu olabiliyor. Destek olan aileme ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ederim."

Garip, "28 Mart 2024 Perşembe günü Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, adalet için ve başkalarının da mağdur olmaması adına mücadelemi paylaşmayı doğru buldum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.