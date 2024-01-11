Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su büyüdü de çocuk sahibi oldu. Kızıyla fotoğrafını yayınladı

Bir süredir ekrandan uzak kalan ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari, ara ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Edip Tepeli ile Haziran 2017'de evlenen Tatari, evlendi ve çocuk sahibi oldu. Tatari, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tekrardan gündem oldu.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından çocuğuyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da son olarak 128 bin takipçisi bulunan Tatari'nin kızıyla pozlarına beğeni yağarken, "Ne güzelsiniz" yorumları yapıldı.