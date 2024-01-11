Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su büyüdü de çocuk sahibi oldu. Kızıyla fotoğrafını yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su büyüdü de çocuk sahibi oldu. Kızıyla fotoğrafını yayınladı
Bir dönemin en popüler dizisi olan Çocuklar Duymasın dizisinde 'Duygu' karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından çocuğuyla birlikte fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir ekrandan uzak kalan ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari, ara ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Edip Tepeli ile Haziran 2017'de evlenen Tatari, evlendi ve çocuk sahibi oldu. Tatari, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tekrardan gündem oldu.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından çocuğuyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da son olarak 128 bin takipçisi bulunan Tatari'nin kızıyla pozlarına beğeni yağarken, "Ne güzelsiniz" yorumları yapıldı.

1-001.jpg2-001.jpg3-001.jpg4-001.jpg5.jpg6-001.jpg7-001.jpg8-001.jpg9.jpg11.jpg

Son Haberler
Aracına bunu yaptırmayan yandı 'Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi' Ekonomi
Aracına bunu yaptırmayan yandı 'Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi'
Erkekleri soğutan kadın davranışları Yaşam
Erkekleri soğutan kadın davranışları
Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı Gündem
Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı
Son salgının gerçek nedeni ortaya çıktı. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu taştı Sağlık
Son salgının gerçek nedeni ortaya çıktı. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu taştı
Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü Gündem
Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü
Bonucci ilk uçağa atlayıp İstanbul'dan ayrılmak istedi: Nihat Kahveci'den ironik yorum Spor
Bonucci ilk uçağa atlayıp İstanbul'dan ayrılmak istedi: Nihat Kahveci'den ironik yorum