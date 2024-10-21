Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı ortaya çıktı! İdam diye haykırdı

Çocuklar Duymasın isimli dizide Fıs Fıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı çektiği videoda, "katillere, alçaklara idam" diyerek bağırdı.

Yıllar sonra sosyal medya paylaşımı ile kendini hatırlatan oyuncu Türkiye'nin gündemine oturan ve kan donduran sağlık skandalına tepki gösterdi. İdamın gelmesini istediğini belirten oyuncu yaşanan skandal olay ile ilgili tepki verirken adeta çılgına döndü. Bağırarak idam diyen oyuncunun tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu.

Oyunculuk yaptığı dönemlerde aynı zamanda bir sağlık çalışanı da olan Süleyman Yağcı yıllarca ambulans şoförlüğü yaptı.