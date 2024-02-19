Çocuklar stresli babalara dikkat

Kaynak: AA
Çocuklar stresli babalara dikkat
Babaların stresi, çocukların 2 yaşında karşılaştığı zorluklara katkıda bulunabilir. İngiltere’deki King’s College London’da yapılan bir araştırma, çocuklarının doğduğu aylarda çok stresli olan babaların, çocuklarının iki yaşında duygusal ve davranışsal problemler göstermesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre, King’s College London’daki Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nden (IoPPN) Dr. Fiona Challacombe, “Çalışmamız, baba stresinin, özellikle doğum sonrası dönemde, çocukların gelişimine olumsuz etki ettiğini buldu.” dedi.

“BABALARA DESTEK VERİLMELİ”

“Babaların, stresle başa çıkmak için gereken desteği alması ve çocuklarının hassas bir dönemde karşılaşabileceği sorunları önlemek için çaba göstermesi gerekebilir” diye ekledi.

Araştırmacılar, Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü ile işbirliği yaparak, toplam 901 baba ve 939 anne ile çalıştılar. Araştırmacılar, yeni babaların davranışlarının hamilelikten doğuma kadar olan 12 aylık sürede stres açısından değerlendirilmesinin, babalar için uygun müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olacağını belirttiler.

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