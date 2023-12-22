Çocuklara ait müstehcen görüntüleri satan 19 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Çocuklara ait müstehcen görüntüleri satan 19 kişi tutuklandı
Eskişehir merkezli 14 ilde, internet üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntülerin ticaretinin yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eskişehir, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri sattığı tespit edilen K.B. yakalanarak gözaltına alındı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca K.B. isimli şüphelinin banka hesaplarına çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın almak amacıyla para gönderdiği tespit edilen 23 şüpheli de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü bulunduğu tespit edildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçlerinde çocuklara ait müstehcen görüntülerin satışını yaptığı tespit edilen K.B.’nin de bulunduğu toplam 19 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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