Çocuklara cinsel istismarda bulunanları hadım edecekler

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Çocuklara cinsel istismarda bulunanları hadım edecekler

ABD'nin Louisina eyaletinde çocuklara cinsel istismarda bulunan ve mahkumiyeti kesinleşen kişilere cerrahi hadım cezası verilmesine onay verildiği aktarıldı.

ABD’nin Louisiana eyaleti, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlardan mahkum olanlara cerrahi hadım cezası verebilecek bir yasayı onayladı.

Bu kararla Louisiana, bu tür suçlarla ilgili olarak mahkemelere cerrahi hadım cezası vermeye yetkili olan ilk eyalet oldu.

DOKTOR RAPORU GEREKECEK

Yasa, pazartesi günü onaylandı ve yargıçlara, on üç yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olanlara bu cezayı uygulama yetkisi veriyor. Ancak, mahkeme bu kararı vermeden önce, hadım edilmenin uygun olduğuna dair bir doktor raporu gerekecek.

İNSAN HAKLARINI İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yasa tasarısının destekçileri bunun suçluları caydırmak için etkili bir yol olduğunu savunurken, muhalifler ise tasarının aşırı ceza olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bazıları ise, özellikle siyah erkekleri hedef aldığını savunuyor. Ancak, yasanın destekçileri, çocuklara yönelik cinsel suçlarda caydırıcı bir önlem olarak bu adımın gerekliliğini vurguluyor.

q.png

Son Haberler
Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı Spor
Hikmet Karaman bakın nerede ortaya çıktı
Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yemeyenin malını yerler atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi Spor
Fenerbahçe'ye Güney Koreli golcü. Mourinho istedi
Avrupa zorunlu askerlikle baş edebilir mi Dünya
Avrupa zorunlu askerlikle baş edebilir mi
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı
Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi Gündem
Alevli gecede mahalleli tekme yumruk birbirine girdi
Bir parça tavuk yedi sesini kaybetti. Mangal yaparken dikkat Gündem
Bir parça tavuk yedi sesini kaybetti. Mangal yaparken dikkat