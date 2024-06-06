Çocuklara cinsel istismarda bulunanları hadım edecekler

ABD’nin Louisiana eyaleti, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlardan mahkum olanlara cerrahi hadım cezası verebilecek bir yasayı onayladı.

Bu kararla Louisiana, bu tür suçlarla ilgili olarak mahkemelere cerrahi hadım cezası vermeye yetkili olan ilk eyalet oldu.

DOKTOR RAPORU GEREKECEK

Yasa, pazartesi günü onaylandı ve yargıçlara, on üç yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum olanlara bu cezayı uygulama yetkisi veriyor. Ancak, mahkeme bu kararı vermeden önce, hadım edilmenin uygun olduğuna dair bir doktor raporu gerekecek.

İNSAN HAKLARINI İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yasa tasarısının destekçileri bunun suçluları caydırmak için etkili bir yol olduğunu savunurken, muhalifler ise tasarının aşırı ceza olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bazıları ise, özellikle siyah erkekleri hedef aldığını savunuyor. Ancak, yasanın destekçileri, çocuklara yönelik cinsel suçlarda caydırıcı bir önlem olarak bu adımın gerekliliğini vurguluyor.