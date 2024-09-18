Çocuklarda çağın tehlikesi için uzmanından uyarı

Çocukluk çağında hızla artan obezite sorunu, yalnızca kilo artışıyla değil, uzun vadede sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek çeşitli hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, çocuklarda obezite riskine dikkat çekerek bu duruma karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Bayram, çocukluk dönemindeki obezitenin, ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek kronik hastalıklara zemin hazırladığına dikkat çekti.

Dr. Merve Bayram, çocukluk obezitesinin en büyük nedenlerinden birinin yanlış beslenme alışkanlıkları olduğunu vurguladı. Çocukların özellikle tek tip beslenmeye yöneldiğini, genellikle makarna, ekmek ve fast food tarzı yiyecekleri tercih ettiklerini belirtti. Bu tür besinlerin yaygın tüketimi, çocukların ihtiyaç duyduğu besin çeşitliliğini almasını engelliyor. Ayrıca, işlenmiş ve paketli gıdaların kolay ulaşılabilir olması ve bu ürünlerin cazip reklamlara sahip olması da çocuklarda sağlıksız beslenme alışkanlıklarının pekişmesine neden oluyor.

Bayram, bu durumu şu sözlerle özetledi: "Çocuklar, fast food ve paketli ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Akran zorbalığı veya ailedeki diğer bireylerin bu tür ürünleri sık tüketmesi de çocukları olumsuz etkiliyor."

Obezitenin bir diğer önemli nedeninin uykusuzluk olduğunu belirten Dr. Bayram, teknolojinin yaygınlaşmasıyla çocukların dijital cihazlara maruz kalma süresinin arttığını ve bunun da obeziteye katkıda bulunduğunu söyledi. Tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon başında fazla vakit geçiren çocuklar, uyku düzenlerinde bozulma yaşıyor. Uykusuzluk, metabolizmayı olumsuz etkileyerek kilo alımına yol açabiliyor.

Bayram, ekran başında geçirilen sürenin, çocukların atıştırmalık tüketimini artırdığını ve gece uykusuz kalındığında gece yemek yeme isteğinin de arttığını belirtti. Aynı zamanda, çocukların ekran karşısında hızlı yemek yedikleri için tükettikleri kaloriyi fark etmeyebileceğini ve bu durumun obezite riskini artırdığını ifade etti.

OBEZİTE VE SAĞLIK PROBLEMLERİ

Çocukluk çağında obezitenin sadece kiloyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Bayram, çocukluk çağında obeziteye yakalanmanın bu hastalıkların ilerleyen yaşlarda daha erken ortaya çıkmasına neden olacağını vurguladı.

Bayram ayrıca, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarının ileri yaşlarda daha karmaşık hale geldiğini ve tedavi süreçlerinin de zorlaştığını ifade etti.

Dr. Merve Bayram, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temelinin ailede atıldığını belirtti. Ebeveynlerin, çocuklara doğru beslenme alışkanlıklarını kazandırmada rol model olmaları gerektiğini söyleyen Bayram, ailelerin sağlıklı yemek alışkanlıklarını benimsemelerinin çocukların beslenme davranışlarını olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Çocukların, aile bireylerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını taklit ederek doğru beslenme şekillerini öğrenebileceğini ifade etti.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Obeziteyle mücadelede fiziksel aktivitenin önemine değinen Bayram, dijitalleşmenin avantajlarını kullanarak çocukların hareket etme alışkanlığının artırılabileceğini söyledi. Fiziksel aktiviteyi teşvik eden dijital oyunlar veya aktivitelerle çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirebileceklerini belirtti. Ayrıca, ailelerin çocuklarla birlikte spor yapmalarının, onları hareketli bir yaşama teşvik edeceğini ve ailece düzenli yürüyüş gibi aktivitelerin çocukların fiziksel sağlıklarına katkıda bulunacağını belirtti.

Hareketsiz yaşam tarzının, özellikle soğuk hava koşullarında çocukların evde daha fazla vakit geçirmesiyle artabileceğine dikkat çeken Bayram, ebeveynlere çocuklarını fiziksel aktivitelere yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu: "Havaların soğumasıyla birlikte çocuklar evde daha fazla vakit geçirecekler. Bu noktada dijital oyunlar aracılığıyla fiziksel aktiviteleri artırmak mümkün. Ayrıca bir spor günü belirleyerek ailecek yürüyüşe çıkmak veya kış sporlarına katılmak çocuklar için faydalı olabilir."