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Çocuklarda duruş bozukluklarının nedenini uzmanı açıkladı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, çocuklardaki duruş bozukluklarında cerrahi müdahaleye gerek duyulabileceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:21
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Çocuklarda duruş bozukluklarının nedeni

Çocuklarda duruş bozukluklarının nedenini uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Araştırmalara göre de her 10 çocuktan 4'ünde duruş bozukluğu bulunduğu bildirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, çocuklarda yürürken özellikle aksama, içe basma gibi duruş bozukluğunun neden kaynaklandığını ve tedavi yöntemlerini duyurdu.

Çocuklarda duruş bozukluğunun dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Erdoğan şunları belirtti:

“Çocuklarda yürürken aksama, içe basma, duruş bozukluklarının sebepleri, çocuklarda düz tabanlık, veya kalça ekleminde içe dönüklük, skolyoz denilen omurgada eğrilik olabilmektedir. Bu tür patolojilerin tedavisinde vücudun ilgili bölümlerinin direk grafilerinin değerlendirilerek ayrıntılı bir fizik muayenesi yapılır ve konulan teşhis sonucunda gerekli tedaviye hızlı bir şekilde başlanıldığında bu problemlerin geçtiğini ve hastanın şifa ile sonuçlandığı görülmektedir”

Tedavide cerrahiye de gerek duyulabileceğinin altını çizen Murat Erdoğan şunları belirtti:

“Teşhis konulduktan sonra bazen fizik tedavi ile bazen de fizik tedavinin cevap vermediği durumlarda da bazen de cerrahi tedavi ile sonuç alınabilmektedir. Cerrahi tedavide kalça eklemine yönelik, düzeltici cerrahiler, tendonlara yönelik, tendon uzamasını sağlayan düzeltici cerrahiler yapılabilmektedir. Eğer çocuklarınızda bu tür gözlemleriniz varsa erken teşhis ile bir ortopedi travmatoloji hekimlerine başvurulmasının çok faydası olur”

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