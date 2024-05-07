Suyla haşlayarak büyük hata yapmışız. İtalyan şeften gerçek makarna pişirme yöntemi..

Makarna, dünya genelinde sevilen ve tüketilen bir yemek türüdür. Ancak, makarna pişirirken yapılan bazı hatalar, lezzetini olumsuz etkileyebilir.

Gerçek makarna pişirme yöntemi

TGRT haber'de aktarılanlara göre; Makarna ve hamur işi konusunda uzmanlaşmış olan ünlü İtalyan şef Michele, orijinal makarna tarifini paylaşırken dikkat çeken bir detayı vurguluyor: makarnayı süt ile haşlamak. Bu yöntem sayesinde, suda haşlanan makarnaya göre sütle haşlanan makarnanın lezzetinin 4 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca, makarnanın daha yumuşak ve tane tane olduğunu da ekliyor.

Makarna yapımında süt kullanmanın lezzet ve dokuya bu kadar büyük bir etkisi olabileceği pek bilinmeyen bir detaydır

ORİJİNAL SÜTLÜ MAKARNA TARİFİ

1 paket istenilen model makarna,

3 su bardağı süt,

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber.

Ön pişirme için; 2 bardak su, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz.

YAPILIŞI

Su, zeytinyağı ve tuzu bir tencerenin içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suya makarnaları ekleyin ve 7 dakika kadar haşlayın. Süzgeçle süzdüğünüz makarnayı bir kenara alın. Tencerenin içine süt, tereyağı ve kaşar peynirini ekleyin, sonra makarnaları ekleyin. Makarna sütü güzelce çekene kadar karıştırarak pişirin. Sütü tamamen çektiğinde makarnanız hazır demektir. Ardından tuz ve karabiber ilave edin ve ocaktan alın. Sıcak sıcak servis edin. Üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen ilave ederek de servis edebilirsiniz.