Çocuklarda görülen düz tabanlık ve içe basmayla ilgili çözümleri uzmanlar anlattı

Çocukluk çağında sık görülen ortopedik sorunlardan düz tabanlık (pes planus) ve içe basma (intoeing), ailelerin en çok endişelendiği konular arasında yer aldı.

Uzmanlar, erken tanının bu sorunların kalıcı olarak düzeltilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, “Çocuklarda düz tabanlık ve içe basma, çoğu zaman büyüme sürecinin doğal bir parçası olsa da, bazı durumlarda tedavi gerektiriyor. Erken tanı ve uygun müdahale ile çocuklar sağlıklı bir geleceğe adım atabilir” dedi.

DÜZ TABANLIK VE İÇE BASMA NEDİR?

Düz tabanlık, ayağın iç kısmındaki kavisin (ark) kaybolması ya da yetersiz olması durumu.

Normalde bu kavis, vücut ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak yürümeyi kolaylaştırır. Ancak düz tabanlıkta, ayak tabanı yere tamamen temas eder, bu da ağrı, yorgunluk ve denge sorunlarına yol açabilir.

İçe basma ise, çocuğun yürürken ayaklarının içe doğru dönmesiyle karakterizedir ve genellikle düz tabanlıkla birlikte görülebilir.

Uzmanlar, “5 yaşına kadar düz tabanlık, çocukların çoğunda normal bir gelişim süreci olarak kabul edilir. Ancak bu yaştan sonra devam ederse, uzman muayenesi şart” uyarısında bulundu.

ERKEN TANI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, düz tabanlık ve içe basmanın erken dönemde tespit edilmesinin, hem tedavi sürecini kolaylaştırdığını hem de kalıcı deformasyonları önlediğini vurguladı.

Uzmanlar, ailelere çocuklarının yürüyüşünü düzenli olarak gözlemlemelerini önerdi:

“Ayakkabılarda tek taraflı aşınma, sık düşme, sporda zorlanma veya ayak ve bacak ağrıları gibi belirtiler, bir uzmana başvurmayı gerektirir.”

Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi’nden (AAOS) Dr. William J. Shaughnessy, “Esnek düz tabanlık genellikle zararsızdır ve kendiliğinden düzelebilir, ancak sert (rijit) düz tabanlık, tarsal koalisyon gibi altta yatan ciddi bir soruna işaret edebilir. Bu nedenle erken teşhis kritik” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ: BİLİMSEL BULGULAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bilimsel araştırmalar, düz tabanlık ve içe basma tedavisinde cerrahi dışı yöntemlerin genellikle etkili olduğunu gösterdi.

Yayımlanan bir meta-analiz çalışmasında, Avustralyalı araştırmacılar Dr. Angela Evans, Dr. Karl B. Landorf ve Dr. Anne-Maree Keenan, ortopedik tabanlıkların ve fizyoterapinin birlikte kullanıldığında içe basma gibi basış bozukluklarında yürüme kalitesini artırdığını ortaya koydu.

Çalışma, kişiye özel tasarlanan tabanlıkların, ayağın biyomekanik yapısını destekleyerek ağrıyı azalttığını ve günlük yaşam konforunu iyileştirdiğini doğruladı.

Tedavi, düz tabanlığın esnek mi yoksa sert mi olduğuna bağlı olarak değişti. Esnek düz tabanlıkta, genellikle 8-10 yaşına kadar kendiliğinden düzelme gözlendi. Bu süreçte, tibialis posterior kasını güçlendiren egzersizler ve özel tabanlıklar önerildi.

Uzmanlar, “Esnek düz tabanlıkta tabanlıklar, ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir, ancak deformasyonu tamamen düzeltmez” dedi.

Sert düz tabanlıkta ise, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleriyle altta yatan nedenler araştırıldı.

Tarsal koalisyon gibi kemik anomalileri tespit edilirse, cerrahi tedavi gerekebilir.Cerrahi seçenekler arasında artroerezis yöntemi öne çıktı. Bu yöntemde, ayak bileğine küçük bir implant yerleştirilerek kavis oluşturuldu.

Araştırmalar, bu yöntemin %90’ın üzerinde başarı oranıyla etkili olduğunu gösterdi.

FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZLERİN ROLÜ

Fizyoterapi, içe basma ve düz tabanlık tedavisinde önemli bir yer tuttu. Tibialis posterior kasını güçlendiren egzersizler, ayağın kavis yapısını destekledi.

Uzmanlar, “Manuel terapi, graston terapisi ve kinezyo bant uygulamaları, kas ve tendon yapılarını güçlendirerek basış bozukluklarını düzeltebilir” dedi. Ayrıca, çocuklara çıplak ayakla yürüme ve ayak kaslarını çalıştıran oyunlar önerildi.

Dr. Shaughnessy, “Çocukların ayakkabı seçiminde yumuşak ve geniş tabanlı modeller tercih edilmeli. Sert tabanlıklar yerine, çocuğun doğal hareketini destekleyen ayakkabılar daha faydalı” tavsiyesinde bulundu.

AİLELERE ÖNERİLER: DİKKATLİ GÖZLEM ŞART

Uzmanlar, ailelerin çocuklarının yürüyüşünü düzenli olarak takip etmesini ve belirtileri göz ardı etmemesini vurguladı.

Uzmanlar, “Özel tabanlık veya ayakkabı satışı gibi ticari suistimallere karşı dikkatli olunmalı. 5 yaşından önce düz tabanlık tanısı koymak bilimsel olarak doğru değil” dedi.

Aileler, ayakkabı aşınması, sık düşme veya ağrı gibi belirtilerde bir ortopedi uzmanına başvurmalı.

Erken müdahale, çocukların spor yapma, koşma ve yürüme gibi günlük aktivitelerini sorunsuz sürdürmesini sağladı.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN ERKEN ADIM

Düz tabanlık ve içe basma, doğru yaklaşımla çocukların yaşam kalitesini etkilemeden çözülebildi.

Erken tanı, bilimsel temelli tedaviler ve uzman görüşleri, çocukların sağlıklı adımlar atmasını mümkün kıldı.