Çocuklardan pankartlı eylem. Belediye Başkanından bakın ne istediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklardan pankartlı eylem. Belediye Başkanından bakın ne istediler

Amasya’da bir grup çocuk köyde oyun parkı yapılması için eylem düzenledi.

Olay, Amasya'nın Yeşilöz köyünde yaşandı. Bir grup çocuk köyde oyun parkı için eylem gerçekleştirdi.

Pankartlar açan çocuklar “Park isteriz” sloganı attı. Çocukların sevimli talepleri sosyal medyada ilgili gördü.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köyün muhtarı Yasin Kurt ise bu eylem sonrası açıklama yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Kurt yaz döneminde İstanbul'dan gelen çocukların da eklenmesiyle köyde sayıları artan çocuklara oyun parkı yapılması yönündeki taleplerini yetkililere aktardıklarını açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi “Sevgili çocuklar, bizlere ilettiğiniz bu sevimli talebinizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz” notuyla görüntüleri paylaştı.

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