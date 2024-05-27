Çocukları obeziteden kurtarma çareleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı

Ailelerin korkulu rüyası olan çocuklarda obezite sorunu korkutmaya devam ediyor. Bu süreçte uzman önerileri geliyor.

Uzmanlar, çocukların fiziksel aktivite sürelerinin artırılması ve beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgularken, okullarda fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve ailelerin beslenme alışkanlıklarının çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi önerildi.

GAP Aile Sağlığı Merkezi'nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Sercan Bulut Çelik ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD'den Dr. Öğr. Üyesi Gamze Erten Bucaktepe, obezitenin çocukluk çağından itibaren kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Çocukluk çağı obezitesinin, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altında gelişen multifaktöriyel bir durum olduğunu ifade eden Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Bayram Deleş, sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının aile ve okul sistemlerinde öğretilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Ayrıca, tatlı ve besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Bu bağlamda, çocuklarda obeziteyle mücadelede aşağıdaki önlemler önerilmekte:

• Fiziksel aktivite: Çocukların günlük rutinlerine fiziksel aktivite eklenmeli ve bu aktivitelerin çeşitlendirilmesi sağlanmalı.

• Sağlıklı beslenme: Beslenme planları, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olarak düzenlenmeli, işlenmiş gıdalardan ve şekerden zengin yiyeceklerden kaçınılmalı.

• Eğitim ve farkındalık: Hem aileler hem de okullar, çocukları sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusunda bilinçlendirmeli ve desteklemeli.

Obeziteyle mücadelede uzun vadeli başarı için, bu önlemlerin sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmakta.