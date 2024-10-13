Çocuklarımızı kontrol edemediğimiz için suça itiliyorlar!

İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi’nde ki “Şiddet, Cinayet ve Türkiye” başlıklı yazısında; “Boşanmaların sayısındaki artış, bazı taraflar için aynı rahatlıkla karşılanamıyor. Sokak cinayetleri ise polisin yeterince kontrol sağlayamaması ve yasal boşluklar nedeniyle artış gösteriyor. Çocuklarımızı kontrol edemiyoruz ve onlara yeterince sevgi veremiyoruz. Uyuşturucu, tarihte hiç olmadığı kadar yaygınlaşıyor. Türkiye için üzücü sonuçlar doğuran bir tablo bu. Çok daha iyisini yapabilir, çözüm üretebiliriz.” Görüşlerini yer verdi.

Ortaylı, “KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ” başlığı altındaki yazısının bölümünde, çocuklarımızın suça itilme sebeplerine değindi. Ortaylı, şu değerlendirmede bulundu;

“Anne-babalar çocuklarını kontrol edemiyor, belki de etmek istemiyor. Hayatın amacı, aile üyelerinin dışarıdaki meşguliyetlerine bağlı olarak değişmiş durumda. Örneğin, 19 yaşında kendi iki arkadaşını art arda bıçaklayıp surlardan atan genç ve benzerlerinin ebeveynlerinin anlattıklarına baktığınızda, aile yapısının çoktan çözülmüş olduğunu, bu çözülmenin olumlu yönde gerçekleşmediğini ve sorunun aile bireyleri arasındaki ilgisizlikte odaklandığını görüyorsunuz.

Toplum olarak kritik bir dönemden geçiyoruz.”