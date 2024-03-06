Çocukların gelişiminde spor neden önemli

Prof. Dr. Avcı’ya göre, 4 yaşında jimnastik, 5 yaşında yüzme ve 7 yaşında tenis gibi sporlara başlamak idealdir. 9-10 yaşlarında basketbol ve voleybol, 10 yaşından itibaren hentbol ve atletizm gibi spor dalları önerilmektedir.

Prof. Dr. Avcı, çocukların kas yapısı ve vücut dengesinin yaşla birlikte değiştiğini, bu nedenle her yaş için farklı sporların uygun olduğunu belirtiyor. Küçük yaşlarda kafa ağırlığının vücut ağırlığına oranla daha fazla olduğunu, büyümeyle birlikte bu oranın azaldığını ve kasların şekil ve boyutlarının değiştiğini ifade ediyor. Bu değişimler göz önünde bulundurularak, çocukların yaşlarına uygun spor dallarına yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sporun, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Avcı, sporun esneklik, dayanıklılık ve motor becerilerin gelişimine yardımcı olduğunu söylüyor. Takım sporlarının çocukların psikolojik gelişimine de olumlu etkileri olduğunu, paylaşmayı ve arkadaşlık kurmayı öğrettiklerini ekliyor.

Prof. Dr. Avcı, çocukların sevdikleri spor dallarını seçmelerinin önemine değinerek, çocukların fiziksel ve ruhsal yapılarına uygun spor dallarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ailelerin çocuklarına gerçekçi hedefler koymaları ve onları sevdikleri spor dallarına yönlendirmeleri gerektiğini, aksi takdirde çocuklarda stres ve yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkabileceğini ve bu durumun sakatlıklara yol açabileceğini ifade ediyor. Prof. Dr. Avcı, çocukların spor yaparken başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak, sporun onlara sağladığı faydaların önemli olduğunu belirtiyor.