Çocukların kavgası kanlı bitti: Kardeşini darp eden çocuğu bıçakla yaralandı

Kaynak: İHA
Çocukların kavgası kanlı bitti: Kardeşini darp eden çocuğu bıçakla yaralandı

Eskişehir’de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Harika Sokak’ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Kardeşinin darp edildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı. Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan M.N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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