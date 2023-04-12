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Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi

İspanya’da çoğunlukla Brezilyalı aileleri oğullarını seçkin futbol kulüplerinde futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete polis tarafından çökertildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 00:53
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Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi

Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi
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İspanya’da çoğunlukla Brezilyalı yaklaşık 70 aileyi oğullarını seçkin takımlarda futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete polis tarafından çökertildi.

Polis, çetelerin ailelerden ilk olarak 5 bin euro ardından aylık bin 700 euro para talep ettiklerini açıklayarak, çetelerin ailelere söz konusu paralar ile çocuklarının eğitim ücretleri, barınma ve Granada şehrinde oturma izinleri için evrak işleri dahil olmak üzere masrafları karşılamak için gerektiği söylediğini belirtti.

Futbolcu olacağı vaadiyle kandırılan bir kişinin polise şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çete üyelerinden 11’i tutuklandı.

Kandırılanlarının çoğunun 16-23 yaşları arasındaki Brezilyalı uyruklu kişiler olduğu ifade edildi. (İHA)

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