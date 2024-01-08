Çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenince satırla yola çıktı

Şanlıurfa Atatürk Bulvarı’nda Fatma D., çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenince sinir kriiz geçirdi ve eline bir satır alıp çocuklarına doğru yola çıktı.

Fatma D.’nin etrafına toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı fakat elinden satırı bırakmasını sağlayamadı. Bir süre sonra “Kocam buraya gelsin” diye bağıran Fatma D.’nin yanına, eşi Müslüm D. geldi ve elinden satırı almayı başardı. Ardından kadın, baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Fatma D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.