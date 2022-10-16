﻿Çocuklarının yüzüne bakamayacaklar!...

Seçimin henüz tarihi bile belirlenmedi. Enflasyon had safhada. AKP hükümeti elindeki tüm kozları kullanmak amacı ile önümüzdeki günlerde kesenin ağzını açacak. Asgari ücretten, EYT'ye, hayali konut projelerine kadar seçim propagandası için tüm koşulları zorlayacak. "Swap" ya da "Sevap" adı altında Arap ülkelerinden borç aldılar. Yetmedi bir taraftan Ukrayna'ya göz kırpıp öte yandan Putin ile iş tutarak Rusya'dan 9.6 milyar doları hazineye yüzde 5.5 faizle indirdiler. Bir yıl ödemesiz üstelik. Bütün bu gerçekleri yazma cesaretini gösterenler ve paylaşanlar için "hapis sopası" getiriliyor.

Değerli okuyucularımız; cezaevi sanıldığı kadar kötü bir yer değil. İnsan kendisi ile hesaplaşma vakti bulur mapusta. En azından kitap okumak, gelişen olaylarla ilgili yorum yapmak fırsatı da yakalanabilir. Sevdiklerinize vakit ayıramayışın hayıflanmasını da yaşarsınız! Lakin boyun eğmeme kararlılığı kamçılar sizi... Ne de olsa "idam cezası" kaldırıldı. En fazla Silivri, Sincan, Şakran ve de bilmem kaçıncı hapishane... Sansür, insanın beynine hükmedilemeyeceği ile de yüzleşmeli. George Orwel'in "Hayvanlar Çiftliği" ve "1984" kitaplarını belki de yeniden okuyup tavır alma günümüz gelmiştir. Boş verin... "Gezi Direnişi" bu ülkenin sosyolojik yapısının göstergesidir. İlk "İrticai ayaklanmanın rövanşını" alamayanlar Topçu Kışlası'nın açılmasından vazgeçtiklerine göre kılıçlarımızı taşa vurarak körelterek kazanacağımıza inanmalıyız! "Gak dedin soruşturma... Guk dedin tutuklan..." İyi de nereye kadar...

Maç oynanırken değiştirilen kuralı unutmadı memleketimin insanı. Damgasız zarfların geçerliliğini unutmadı vatandaş. 2.5 milyon mühürsüz oy ile "Atı alan Üsküdar'ı geçti" dönemi de sona erdi. Üsküdar'da bile kapılar tutulmuş durumda. Yapılabilecek tüm senaryolara karşı "Altılı Masa" hazırlığını tamamlamış durumda. Bütün sandıklar garanti altına alındığına göre "Tavşan çıkaracak halde" değiller. Tavşan meselesinin Avustralya'da ne hale geldiğini de hatırlasın iktidar.

Adı "Gazi Meclis" olan bu dönem tarihe geçecek. Fakat önümüzdeki Meclis ise "Kurucu Meclis" olacak. Cumhuriyetimizin yüzyıllık değerlerini yıkmaya kalkışanlara karşı "Devrim karşıtları"na karşı örgütlenecek ve "Yeniden Kuva-i Millîye" anlayışı ile bir araya gelerek "Vahdettin'in emirleri, Şeyhülislam fetvaları"na rağmen bağımsızlığına kavuşan Cumhuriyetin takipçilerinin rövanşını da kazanacak elbette biz olacağız!..

Cumhuriyet aydınlanmasının öncüsü olan "Vatan Yahut Silistre"nin yazarı Namık Kemal, "Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş" sözleri ile muhtesislere ders vermiştir.

Dönemin yalakaları bilmez lakin yeniden hatırlatalım. "Hokkamı dilenci çanağı, kalemimi iktidar değneği yapmayacağım" sözleri kime hitap eder bilmem ama Türk basını da "hesaplaşma gününe" hazırlanmalıdır. Kimi tarihe geçirip, kimleri çöpe atacağı gününe de hazırlanmalıdırlar.

Sansürcüler de yarın, öbür gün çocuklarının, torunlarının yüzüne nasıl bakacak çok merak ediyorum.