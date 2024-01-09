Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrendi, sinir krizi geçirip elinde satırla yolu kesti

Kaynak: DHA
Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrendi, sinir krizi geçirip elinde satırla yolu kesti
Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçiren Fatma D., elinde satırla yola çıktı.

Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen Fatma D., sinir krizi geçirdi.

Öğle saatlerinde eline satır alan Fatma D., Atatürk Bulvarı üzerinde yolu kesti ve bağırmaya başladı.

Kısa süre içinde toplanan kalabalık, Fatma D.,’yi sakinleştirmeye çalıştı.

"KOCAM BURAYA GELSİN"

"Kocam buraya gelsin" diye bağıran ve kimsenin elinden satırı alamadığı kadının yanına bir süre sonra eşi Müslüm D. geldi.

Eşi tarafından elinden satırın alınmasının ardından Fatma D. baygınlık geçirdi.

Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARININ UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI ÖĞRENMİŞ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği için sinir kriz geçirdiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız Gündem
Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız
Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu Yaşam
Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu
Ömer dizisinde yapılan tarikat eleştirisi gündeme bomba gibi düştü: "Hakikati kaynağında, Kur'an-ı Kerim'de arayın. Bu şatafatın içinde değil!" Video
Ömer dizisinde yapılan tarikat eleştirisi gündeme bomba gibi düştü: "Hakikati kaynağında, Kur'an-ı Kerim'de arayın. Bu şatafatın içinde değil!"
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem Dünya
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: Bu bayrağı istediğim yerde açarım Gündem
Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: Bu bayrağı istediğim yerde açarım
Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum Gündem
Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum