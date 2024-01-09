Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrendi, sinir krizi geçirip elinde satırla yolu kesti

Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen Fatma D., sinir krizi geçirdi.
Öğle saatlerinde eline satır alan Fatma D., Atatürk Bulvarı üzerinde yolu kesti ve bağırmaya başladı.
Kısa süre içinde toplanan kalabalık, Fatma D.,’yi sakinleştirmeye çalıştı.
"KOCAM BURAYA GELSİN"
"Kocam buraya gelsin" diye bağıran ve kimsenin elinden satırı alamadığı kadının yanına bir süre sonra eşi Müslüm D. geldi.
Eşi tarafından elinden satırın alınmasının ardından Fatma D. baygınlık geçirdi.
Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇOCUKLARININ UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI ÖĞRENMİŞ
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği için sinir kriz geçirdiği belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.