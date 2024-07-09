Çocukluk arkadaşları silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İHA
Çocukluk arkadaşları silahla vurarak öldürdü

Zeytinburnu’nda çocukluk arkadaşları ile tartışan bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşları tarafından silahla vurularak yaralanan 25 yaşındaki Mert Kutluer, hayatını kaybetti. 1 yıl önce hapisten çıkan Mert Kutluer'in annesi ve babası evlatlarının katilinin bulunmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta meydana geldi. Yasaklı madde kullandığı iddia edilen Mert Kutluer, yan tarafta bulunan bakkalın kendisiyle ilgi konuştuğunu düşünerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bakkal, Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşlarını çağırdı. Olay yerine gelen şüpheliler önce yan tarafta bulunan Mert Kutluer'in babasına ait elektrikçi dükkanını taşladı ardından bakkala girdi.

Silahına şüpheliler, Mert Kutluer'i vurarak yaraladı. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın başlamadığı an görülüyor. Bir şüphelinin Mert Kutluer'e ait iş yerine taş attığı ve elinde silah bulunan bir şüphelinin koşarak uzaklaştığı görülüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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