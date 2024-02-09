Çok çalışan nasıl beslenmeli

Çalışanlar için beslenme önerileri:

Kahvaltı:

Kahvaltı, güne iyi başlamamızı sağlar, metabolizmayı çalıştırır ve şişmanlamaktan korur. Sağlıklı bir kahvaltıda protein, lifli karbonhidrat ve mümkünse vitamin mineral içeren yiyecekler tercih edilmelidir. Poğaça, açma ve simit yerine peynirle yapılan bir sandviç ve yanına bir meyve almak daha dengeli bir seçenektir.

Aktivite ve Hareket:

Çalışma hayatında masa başında hareket azalır. Bu nedenle kilo problemlerini önlemek için düzenli aktivite yapmak önemlidir. İş stresi ve inaktivite, hem bedensel hem zihinsel sağlık problemlerine yol açabilir.

Sağlıklı Seçimler:

Fast-food tarzı yiyeceklerden, kızartmalardan ve hamurlu gıdalardan kaçının. Daha çok ızgara, sebze ve salata ağırlıklı mönüler tercih edin. Lifli ekmekleri tercih edin ve tuz tüketimini azaltın.

Sağlıklı Atıştırmalar:

Gün içinde sağlıksız atıştırmalardan kaçının. Yanınıza taze ve kuru meyve, küçük hazırlanmış sandviçler veya ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar alın.

Vitamin ve Mineral İhtiyacı:

Günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak için 3-4 porsiyon meyve tüketin.