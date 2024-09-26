'Çok rahatsızım' diyen Mansur Yavaş açıkladı: Susturulmaları gerekiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve istifa haberlerine ilişkin konuştu. Yavaş, iddiaları ortaya atanların susturulması gerektiğini belirtirken, ‘Çok rahatsızım’ dedi.

İSTİFA VE ADAYLIK İDDİALARI

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 7 Eylül’deki Tüzük Kurultayındaki “Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!” sözlerine ilişkin iktidar medyasından istifa edeceğine dair yorumlar yapılmıştı. CHP'den ayrılacağı ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını iddiaları gündemde yer almıştı.

“SUSTURULMASI GEREKİYOR”

Mansur Yavaş iddialara ilişkin, Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuştu. Kritik açıklamalarda bulunan Yavaş, ‘Tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor’ dedi.

“ÇOK RAHATSIZIM”

Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmasının gündemde konuşulmasına ilişkin ise ‘Çok rahatsızım’ şeklinde cevap verdi. İstifa haberlerine ilişkin ise Yavaş son noktayı koyarak, ‘Bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

4-9 Eylül tarihleri arasında CHP parti programının görüşüldüğü 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' üzerinden iki haftaya yakın süre geçse de Kurultay'da konuşulanlar halen gündemdeki yerini koruyor. Daha önce kendisine iletilen '2028 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna "Bu yükün altına girerim, aday olurum" diyerek cevabını veren Mansur Yavaş, kurultayda kendisine konuşma yapacağının yalnızca bir saat önce söylendiğinin altını çizerken, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise Yavaş’ın sitemi üzerine "Bizim aramızda bir sorun olmaz, ama olan biten budur" ifadelerini kullanmıştı. Kurultaydaki söylemler ise iktidar medyasından Yavaş’ın istifa edip, cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde yorumlanmıştı.