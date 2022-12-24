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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Galeri Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:13
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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10'uncu bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırmış, caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az 6 polisin yaralandığını belirtilmişti.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Dün Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.

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Terör örgütü PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi. Çok sayıda sivil aracı ateşe verdiler

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