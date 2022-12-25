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Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması 

Paris Savcılığı, Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltındayken, "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, saldırıyı "yabancıları öldürmek için" gerçekleştirdiğini söylediğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:08
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Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması 

Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması 
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Fransız basının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf etti.

Gözaltı kararı dün kaldırılan ve sağlık sebebi gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan, kendini "depresif ve intihara yatkın" biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası "göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda" olduğunu belirtti.

Önce göçmenlerin oturduğu banliyöyü hedef aldı, sonra Paris'in 10. Bölgesine yöneldi

Saldırgan gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silahının şarjörünün doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söyledi.

Daha sonra Paris'in 10. Bölgesine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti.

Fransız saldırgan, tek pişmanlığının intihar edememek olduğunu dile getirerek eğer bir gün intihar ederse "düşmanlarını" da öldürmeyi düşündüğünü, düşmandan kastının ise "Avrupalı olmayan tüm yabancılar" olduğunu söyledi.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının 23 Aralık'ta etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve buradan bu ay çıktığı açıklanmıştı. (AA)

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