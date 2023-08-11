'Çok Yaşa Tayyip Dede’ şarkısıyla bilenen adam müdürlüğü kaptı

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için yazılıp bestelenen, “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, topluluğun yöneticisi Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürülmüştü. Şarkı, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedilmiş ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda video kaydı yapılmıştı.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Berivanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevine atandı.
İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ
’Çok Yaşa Tayyip Dede’ şarkısının sözleri şöyle:
“Sevgin her an kalbimde
Çok yaşa Tayyip Dede
Seni çok seviyoruz
Çok yaşa Tayyip Dede
Vatanını çok seven bizler için didinen
Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede
Minik kalbim seninle
Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte
Tablet, kitap dağıttın
Bizi hep öne aldın
Önce çocuklar dedin
Bizi sen ne çok sevdin
Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem
15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan
O gerçek bir kahraman
Çelik yürekli kalkan
Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak
Tek dileğim Allah’tan vatanımda yaşlanmak”
Belviranlı 1991 yılında Sanatçı olarak atandığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunda müdürlük görevinde de bulunmuştu. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.