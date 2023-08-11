'Çok Yaşa Tayyip Dede’ şarkısıyla bilenen adam müdürlüğü kaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısını özgün bir projeye dönüştüren Ömer Faruk Belviranlı müdürlüğü kaptı. Söz konusu atama “Yeterli olmanız değil yağcı olmanız yeterli” yorumu yapıldı.

'Çok Yaşa Tayyip Dede’ şarkısıyla bilenen adam müdürlüğü kaptı

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için yazılıp bestelenen, “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, topluluğun yöneticisi Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürülmüştü. Şarkı, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedilmiş ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda video kaydı yapılmıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Berivanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevine atandı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ

​’Çok Yaşa Tayyip Dede’ şarkısının sözleri şöyle:

“Sevgin her an kalbimde

Çok yaşa Tayyip Dede

Seni çok seviyoruz

Çok yaşa Tayyip Dede

Vatanını çok seven bizler için didinen

Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede

Minik kalbim seninle

Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte

Tablet, kitap dağıttın

Bizi hep öne aldın

Önce çocuklar dedin

Bizi sen ne çok sevdin

Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem

15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan

O gerçek bir kahraman

Çelik yürekli kalkan

Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak

Tek dileğim Allah’tan vatanımda yaşlanmak”

Belviranlı 1991 yılında Sanatçı olarak atandığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunda müdürlük görevinde de bulunmuştu. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

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