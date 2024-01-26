Çöken duvarın altında kalan Nurullah öldü, kardeşi yaralandı

Kaynak: DHA
Çöken duvarın altında kalan Nurullah öldü, kardeşi yaralandı
Şanlıurfa'da sokakta yürüyen 7 yaşındaki Nurullah Saray ve 4 yaşındaki Tuana'nın üzerine bahçe duvarı devrildi. Yaşanan kazada 7 yaşındaki Saray hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Tuana ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ayvanat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sokakta yürüyen Nurullah ve Tuana Saray kardeşlerin üzerine, bir evin bahçe duvarı devrildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yıkılan duvarın altında çığlıklar içinde kıvranan 2 kardeş, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Nurullah Saray doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tuana Saray'ın hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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