Çöken duvarın altında kalan Nurullah öldü, kardeşi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ayvanat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sokakta yürüyen Nurullah ve Tuana Saray kardeşlerin üzerine, bir evin bahçe duvarı devrildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yıkılan duvarın altında çığlıklar içinde kıvranan 2 kardeş, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden Nurullah Saray doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tuana Saray'ın hastanede tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.