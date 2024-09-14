ÇOMÜ’de MODAV-ICA 21.Uluslararası Muhasebe Konferansı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen MODAV-ICA 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Emrah Eroğlu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan, MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, açılış konuşmasında, muhasebe alanındaki akademisyenlerin niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi, muhasebe eğitiminin ve araştırmalarının kalitesinin artırılması yönünde yürütülen çalışmaları detaylandırdı.

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, muhasebe biliminin dijitalleşmeyle olan ilişkisini ele alarak, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

MÖDAV Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan, vakfın tarihçesi ve önceki çalışmalarını paylaştı. Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Kurulları Başkanı Dr. Hasan Özçelik ise geleneksel ve proaktif muhasebe yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, konferansın muhasebe bilimine ve uygulamalarına önemli katkılar sunacağını vurguladı. Erenoğlu, "Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim" konusuna dair sunumunda, muhasebenin geçmiş verilerin yanı sıra geleceğe yönelik öngörüler sağlayarak işletmelerin daha sağlam ve sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacağını ifade etti. İyi yönetilen risk süreçlerinin işletmelerin kriz dönemlerinde daha az zarar görmelerine ve uzun vadede başarılarını artırmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Erenoğlu, ayrıca konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferans, plaket takdimi ve sunumlarla sona erdi.