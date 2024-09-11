Contact Energy, Manawa Energy'yi devralıyor

Contact, son olarak 4,00 doların biraz üzerinde işlem gören Manawa hisselerinin her biri için nakit ve kendi hisselerinin birleşiminden oluşan 5,95 dolarlık bir ödeme yapacak ve anlaşmanın değeri yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaşacak.

Ayrıca Manawa'nın 31 Mart 2024 itibarıyla 81 milyon doları banka kredisi, 372,7 milyon doları tahvil olmak üzere yaklaşık 400 milyon dolarlık mevcut borcunu da kapatacak.

Contact'ın CEO'su Mike Fuge, birleşmenin Contact'ı daha dayanıklı hale getireceğini ve üretim portföyünü çeşitlendireceğini söyledi.

Manawa Başkanı Deion Campbell, bunun cazip bir teklif olduğunu ve yönetim kurulu tarafından desteklendiğini söyledi.

Manawa'nın yüzde 51'i, devralma teklifini destekleyen altyapı yatırımcısı Infratil'e aitti.

Devralma planının tamamlanmasının ardından Manawa hissedarlarının Contact hisselerinin yaklaşık yüzde 18,5'ine sahip olması bekleniyor.