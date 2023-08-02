Çöp depolama alanında korkutan yangın





Evrenli Mahallesi yolu üzerinde bulunan eski çöp döküm alanında, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çöp depolama alanında bulunan plastik atıkların tutuşmasıyla kısa sürede bütün alana yayılan yangına; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Sarıgöl ve Yeşilyurt itfaiye ekipleri ile Manisa Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz, 1 tanker, 1 yer ekibi ve Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, hemen yakındaki üzüm bağları ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.