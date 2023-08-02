Çöp depolama alanında korkutan yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Çöp depolama alanında korkutan yangın



Evrenli Mahallesi yolu üzerinde bulunan eski çöp döküm alanında, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çöp depolama alanında bulunan plastik atıkların tutuşmasıyla kısa sürede bütün alana yayılan yangına; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Sarıgöl ve Yeşilyurt itfaiye ekipleri ile Manisa Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz, 1 tanker, 1 yer ekibi ve Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, hemen yakındaki üzüm bağları ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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