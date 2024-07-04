Çöp ev baskınında polis yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çöp ev baskınında polis yaralandı

Bursa’da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs evini çöp eve çevirdi. Polis ekiplerinin ikna çabası sırasında bir polis memuru akli dengesi yerinde olmayan 80 yaşındaki adam tarafından bıçaklandı.

Mahalle sakinlerinin kötü kokuların gelmesi üzerine Belediyeye şikayet ettiği eve zabıta ekipleri intikal etti. 80 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan Feyzullah Y. Belediye ekiplerine bıçak çekti.

Olay yerine gelen polis ekiplerine saldıran adam bir polis memurunun bileğini bıçakladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri yaşlı adamı ikna etmek için uzun süre boyunca çalıştı. Yaşlı adam biber gazının da etkisi ile bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

Yaralana polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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